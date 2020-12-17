Путин назвал условия вывода российских военных из Приднестровья

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

По его словам, стороны были близки к такому шагу при президентстве Воронина

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выведет своих миротворцев из Приднестровья, когда в регионе сложится благоприятная ситуация, а для этого нужно выполнить несколько условий. Об этом он рассказал во время итоговой пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.

По словам Путина, Москва давно слышит от Запада требования вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Также он назвал представителем западных стран новоизбранного президента Молдовы Майю Санду, поскольку она имеет румынский паспорт.

"В целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все путем мира и примирения ситуации", - сказал Путин.

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Также он отметил, что при президентстве Владимира Воронина стороны были близки к выводу миротворцев.

"Но в последний момент представители западных стран на него надавили, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - пояснил Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что никакого пересмотра Минских соглашений не будет, пока Украина не будет вести прямой диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).