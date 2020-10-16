Путин предлагает США продлить соглашение о сокращении наступательного вооружения еще на год

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

Российский президент подчеркнул, что продление договора должно состояться без каких-либо условий

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продолжить на год действующий договор с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо условий. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, по поручению российского президента предложение Вашингтону должен донести глава МИД РФ Сергей Лавров. Если сторонам удастся достичь договоренности, Москва будет готова обсудить все имеющиеся у них вопросы.

Как известно ранее, администрация Дональда Трампа настаивала приобщить к соглашению об ограничении СНВ-3 и Китай, но в России от этого отказались. Тем не менее, спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли перед стартом избирательной гонки уведомил Москву о готовности Вашингтона к дальнейшему продлению договора на неограниченный срок и без этого условия.

По словам Биллингсли, стороны уже достигли принципиального соглашения. При этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что предложение Вашингтона неприемлемо для Москвы.

Соглашение СНВ-3 предусматривает сокращение развернутых ядерных запасов между РФ и США. Срок предварительного договора завершается в феврале этого года.

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Напомним, что договор СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года. Согласно соглашения ядерные боеприпасы подлежали сокращению до 1550 единиц.