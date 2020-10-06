Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и возможность отмены санкций для украинских производителей

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Украины Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов, касающихся украинско-российских отношений. В частности, был затронут актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят сложный характер в последние годы. И в первую очередь экономические, торговые отношения. Это связано в том числе и с санкционным режимом, который был введен властями Украины, господином Порошенко", – сказал Медведчук.

И добавил, что с просьбой посодействовать в вопросе частичной отмены санкций по отдельным кодам продукции к нему и к партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратились Совет Ассоциации "Лига машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой", в состав которой входит свыше 240 предприятий машиностроения Украины, работающих на трех основных направлениях: тяжелое машиностроение, электротехническое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, а также представители целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности по поводу частичного снятия экономических санкций, которые были введены в отношении Украины в результате присоединения официального Киева к санкциям Европейского Союза в отношении РФ.

"Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не дает возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил", – подчеркнул Медведчук.

"Не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции. – Ред.) в России, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить", – заявил Владимир Путин. Президент РФ выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.

"Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема… Тем не менее готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет", – сказал Путин.

"Знаю, что вы занимаете, несмотря ни на какие сложности, ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений. Причем на всех уровнях. Очень рады, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению отношений. Надеемся, что у вас прибавится сторонников в этом отношении", – заявил Владимир Путин, добавив, что готов начать работу по снятию санкций, о которых говорил Медведчук.