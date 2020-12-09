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"Путь к миру всегда тернист": Зеленский заверил о готовности Украины к новому этапу разведения войск

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что Украина может выиграть битву за эмоции жителей ОРДЛО

Украина готова к новому этапу разведение войск и разминирование новых участков на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины проведения саммита "Нормандской четверки" в Париже, передает пресс-служба ОП.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей.

Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина может выиграть битву за эмоции жителей ОРДЛО. Для этого, по его словам, украинская власть делает все, чтобы показать жителям тех территорий, что "Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры".

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что обмена удерживаемыми между Киевом и ОРДЛО до Нового года не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями НВФ и России.

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