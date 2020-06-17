Пустая болтовня и набор страниц с текстом, – Дубинский о программе правительства

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Парламентарий заявил, что этот документ не содержит никакой стратегической цели

Поданная правительством программа деятельности – это набор страниц с какими-то буквами и текстом, которые не имеют никакой стратегической цели, и способ отвлечь внимание от того, чем занимается Кабмин.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Нардеп убежден, что глава правительства попытается "продавить" через парламент программу Кабмина. Александр Дубинский рассказал, что близкие к премьеру депутаты пытаются активно собирать голоса в Верховной Раде для голосования в поддержку программы правительства.

"Но для всех абсолютно очевидно, что это - пустопорожняя болтовня, набор страниц с некими буквами и текстом, не имеющим никакой стратегической цели", – заявил гость студии.

Александр Дубинский объяснил, почему так считает.

"То есть это просто подмена понятий. Это не программа. Это способ отвлечь наше внимание от того, чем занимается наше правительство, потому что они же каждый день проводят заседания, каждый день рассматривают различные движения, которые создают корупционные дельты в разных секторах экономики. Вот, к примеру, сейчас рассматривается меморандум с производителями так называемой зеленой энергетики. И в рамках этого меморандума продумываются различные схемы, которые позволят сохранить сверхвысокий тариф для украинских олигархов, которые прикрываются так называемыми иностранными инвестициями и сегодня контролируют ту самую "зеленую энергетику", – сказал он.

Напомним, 4 июня депутаты Верховной Рады отправили на доработку программу деятельности Кабинета министров.

12 июня Кабинет министров Украины принял Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление КМУ от 2 апреля 2020 года №270, которым был утвержден предварительный проект программы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал доработанную программу деятельности. В новом проекте расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.