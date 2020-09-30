Проявление бессилия, отсутствия идеологии и нежелания двигаться к миру, - Нимченко о заявлениях Банковой

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Витольда Фокина не хотели услышать, отметил парламентарий

Те заявления, которые сегодня звучат с Банковой, свидетельствуют о проявлении бессилия власти, отсутствии идеологии и нежелание вести страну к миру.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Парламентарий прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"То, что заявляют с Банковой, на сегодня – это, первое, проявление их бессилия, проявление отсутствия идеологии и проявление нежелания вести нашу страну к миру и прекращению кровопролития, которое имеет место на востоке Украины. Вот все, что там заложено", - сказал Василий Нимченко.

Народный депутат подчеркнул, что бесчеловечное отношение к Витольду Фокину и его мнения не означает, что позиция его оппонентов правильная.

"Вы посмотрите на членов этого комитета и кто поднял бурю в стакане воды. Это люди, которые не знают жизни. Кроме принтера в законодательном органе, которым является ВРУ, они тоже ничего не знают. И человек пришел и четко сказал, что давайте решать вопрос об амнистии. Как можно решить все эти вопросы без амнистии, которая предусмотрена Минскими договоренностями? У меня складывается такое впечатление, что эти лица, которые сидят в комитете, мои коллеги, они не знают и не различают, что такое Минские договоренности, что такое Минский меморандум, что такое конкретный план действий и что такое парижское коммюнике. Потому что это такой тернистый путь прошли все эти переговорные процессы и куда включилась народная дипломатия, парламентская дипломатия во главе с Виктором Владимировичем Медведчуком. И поднялись уже депутаты стран – Германии, Франции, других стран, которые указывают на то, что Украина должна что-то делать. Об этом как раз и вел Фокин на комитете, но они не хотели его услышать... У них, кроме амнезии и катаракты, очень плохо со слуховым аппаратом", – заявил Василий Нимченко.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

30 сентября стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.