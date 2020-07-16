Проверки кандидатов службой безопасности: В "Слуге народа" говорят, что хотят предотвратить "зашквары"

Василий Мокан УНИАН

Местные советы – это тысячи кандидатов, отметил Василий Мокан

Проверки кандидатов на местных выборах нужны, поскольку есть задача выдвинуть качественных кандидатов, которые в будущем не становились бы поводом для различных "зашкваров" и чтобы за них не было стыдно политической силе.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Василий Мокан.

Народный депутат, комментируя заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что кандидатов от этой политической силы на местных выборах будет проверять партийная служба безопасности, объяснил, как будут проходить такие проверки.

"Это условное название – служба безопасности. Она созвучна с СБУ, но она совсем другие функции имеет. Это внутренняя служба, которая анализирует информацию, биографии и предыдущий опыт всех кандидатов и мониторит позитивный-негативный имидж – и то, что пишут в СМИ, и какой поступает фидбэк от неравнодушных граждан", – сказал Василий Мокан.

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Нардеп добавил, что такие службы есть во многих партиях. Они действуют перед каждыми выборами и в межвыборный период.

"Сейчас стоит задача выдвинуть качественных кандидатов, которые потом не становились бы поводом для различных "зашкваров" и для того, чтобы не было стыдно потом политической силе за конкретного человека. Потому что когда ВРУ – это, условно говоря, 450 человек составляет законодательный орган, то местные советы – это тысячи кандидатов", – добавил Василий Мокан.

Как сообщалось, в "Слуге народа" не исключают проверки на полиграфе для кандидатов на местных выборах.

Добавим, "слуги народа" 16 июля должны определиться с кандидатами на должность городского головы Киева.

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