Проведение в Крыму голосование относительно изменений в Конституцию РФ будет иметь последствия для России, - МИД

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В частности, речь идет о правовых и политических последствиях

Проведение голосования о внесении изменений в Конституцию РФ в аннексированном Крыму, а также организация участия в голосовании лиц, которым незаконно выдали паспорта РФ, будет иметь для России политические и правовые последствия. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкций и политического давления. Продление срока пребывания Путина у власти - это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать. Понятно ли это для каждого рядового гражданина России - остается вопросом", - сказал Боднар.

Кроме этого, он отметил, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить проведение "голосования" на территории аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также в ОРДЛО, путем усиления санкций давления на Российскую Федерацию.

"Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосование, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, относительно лиц, которые организовали такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству", - отметил заместитель министра.

Также Боднар надеется, что граждане Украины, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом нелегитимном голосовании.

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"Вместо того, чтобы придерживаться принципа законности проведения голосований и не проводить их на оккупированных территориях Украины, что ставит под сомнение весь процесс голосования, россияне упорно пытаются провести его в Крыму и поощряют граждан Украины, которым они насильно выдали свои паспорта, идти на участки для голосования. Здесь есть двойной смысл: первое - продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе - это искусственно увеличить количество голосующих за продление срока пребывания Путина у власти", - отметил Боднар.

По мнению Боднара, поэтому в данном случае единственным ответом является продление санкций международным сообществом, Украиной, отдельными странами, чтобы продемонстрировать, что такие действия не остаются безнаказанными.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба твердо заявил, что никакие изменения в Конституцию РФ не помешают деоккупации Крыма.