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Проведение местных выборов на Донбассе: ЦИК обратилась за актуальной информацией к военным и правоохранителям

ЦИК

 УНИАН

Также ЦИК обратилась за необходимой информацией к Донецкой и Луганской ОГА

Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальную полицию Украины и к командующему Объединенных сил за информацей относительно безопасности организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

Согласно сообщению, ЦИК не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на территориях ОРДЛО. 

В то же время существует потребность в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения.

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"На таких основаниях Комиссия обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Командующему объединенных сил относительно предоставления не позднее 28 августа 2020 года актуальной информации об угрозе надлежащей организации, подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим Указом Президента Украины от 7 февраля 2019 года", - отметили в ведомстве. 

Кроме этого, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА с просьбой предоставить до этого же времени актуальные выводы о возможности организации подготовки и проведения местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня, а также о возможности организации подготовки и проведения выборов депутатов районных советов Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, накануне государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более 50% территории страны будет в "красной" зоне карантина.

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