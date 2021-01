Провалился как лидер: Шварценеггер назвал Трампа "худшим президентом в истории"

Оценка президента касалась ситуации со штурмом Капитолия

Член Республиканской партии США и 38-й губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа на фоне событий со штурмом Капитолия. Об этом говорится в его Twitter.

"Он провалился как лидер и запомнится как худший президент в истории", - говорится в сообщении.

По словам политика, 6 января войдет в историю Америки как ночь "Разбитого стекла".

"Но нападавшие не просто разбили окна Капитолия, они разрушили идеи, которые мы считали вполне понятными. Они презирали сами принципы, на которых была основана наша страна. Президент Трамп стремился отменить результаты выборов. Он пытался совершить переворот, вводя людей в заблуждение", - отметил политик.

Шварценеггер добавил, что штурм Капитолия в США напомнил ему еврейские погромы в Германии. Они происходили во времена Адольфа Гитлера в 1938 году.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5