Против Вакарчука открыли уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов - Портнов

Расследование будет проводиться по факту уклонения от уплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины возбудила уголовное производство против народного депутата Святослава Вакарчука. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Будут расследованы обстоятельства получения фигурантом 13 млн. от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет. Также следственным путем будут проверены его транзакции на швейцарские счета офшора из Британских Виргинских островов", - говорится в сообщении.

Расследование проводится по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины - отмывание (легализация) денежных средств в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук оставил пост председателя политической партии "Голос". На его место был избран новую голову — Киру Рудик. Больше об этом читайте в нашем большом материале по ссылке.