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Против себя: "Голос" отдал руководящие должности в избирательной комиссии людям Коломойского

Фото из открытых источников

В Днепре на заседании территориальной Шевченковской районной избирательной комиссии представитель от партии "Голос" отказался от руководящих должностей в комиссии в пользу людей Коломойского ("Слуга народа" и "За майбутнє"), передает "Наше місто" со ссылкой на "Дніпро TV".

Как стало известно, члены избирательной комиссии предложили справедливо и пропорционально распределить квоты в комиссиях на избирательных участках и отдать руководящие должности коллегам от партии "Голос". Однако единственный присутствующий на заседании представитель "Голоса" Алексей Горбулин проголосовал против предложения, которое является выгодным для его партии. Как он объяснил такое решение, смотрите в сюжете.

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