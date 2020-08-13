live
Новости » Политика Читати новину українською

Протесты в Беларуси не помешают работе ТКГ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Следующее заседание ТКГ планируется на 18 августа

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске не остановятся, несмотря на протесты в Беларуси. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина"

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующее заседание ТКГ планируется на 18 августа. По его словам, эта встреча будет проходить в новом формате под руководством Леонида Кравчука. В частности, будет рассмотрено продление "режима тишины" и вопрос обмена пленными.

Новости по теме: Кравчук заявил о намерении ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), как посреднику, свой список лиц на обмен. По словам президента, ОБСЕ подтвердила список на обмен, в который внесено примерно 100 человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Киеве на миллионной взятке поймали организатора хищения зерна из Госрезерва Экс-советник губернатора Полтавской области Олега Синегубова - Максим Ратнер попался на взятке Служащего Киевской обладминистрации поймали на взятке в 200 тыс. грн СБУ разоблачила представителя Минветеранов на вымогательстве около 375 тыс. грн с раненого военного
Loading...

программы канала ZIK

Притеснения свободы слова в Украине. Местные выборы. Когда поднимут Delfi? / Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Кадровый голод. Выборы без Донбасса. Свобода слова в Украине | Ток-шоу
Обновленные зоны карантина. Новый Год хасидов в Умани состоится несмотря на карантин | Новости | 12.08.20
Константин Грищенко | Ток-шоу
Звезды во власти. Политическая игра Богдана? Кадровый голод | Ток-шоу