Протесты в Беларуси не помешают работе ТКГ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Следующее заседание ТКГ планируется на 18 августа

Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске не остановятся, несмотря на протесты в Беларуси. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина"

"Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом. Я уверен, что процесс не остановится", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующее заседание ТКГ планируется на 18 августа. По его словам, эта встреча будет проходить в новом формате под руководством Леонида Кравчука. В частности, будет рассмотрено продление "режима тишины" и вопрос обмена пленными.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), как посреднику, свой список лиц на обмен. По словам президента, ОБСЕ подтвердила список на обмен, в который внесено примерно 100 человек.