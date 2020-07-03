Протесты против оппозиционных политиков связаны с приближением выборов, – Плачкова

Телеканал ZIK

Националисты угрожают не "Оппозиционной платформе – За жизнь", а украинскому народу, утверждает нардеп

Последние акции протеста национал-радикалов против оппозиционных политических сил связаны с приближением местных выборов.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Плачкова, комментируя митинг праворадикалов против оппозиционных партий, отметила: если определенным группам людей, которые имеют политическую направленность, что-то не нравится, они должны высказывать свою точку зрения исключительно мирными, законными способами, сформировав политическую силу со своей идеологией.

"Но, увы, то, что мы видим сейчас, – это не протест. Это фактически улица начинает управлять государством. И мне очень обидно видеть то, что наша власть сегодня или способствует, или никак не препятствует подобным движениям, и завтра они доберутся и до нее. И то, что происходит сейчас, в последние дни, подобные акции были в Одессе, это было настолько дурно, что активисты не могли на родном языке написать слово "Крым". Поэтому у меня большой вопрос к этим псевдопатриотам: вы что защищаете, вы против чего боретесь? Когда вы идете на митинги, вы не угрожаете нам, представителям политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь", вы угрожаете украинскому народу, большой части украинского народа, которая за нас голосовала", – акцентировала Плачкова.

Она предположила, что митинги против крупнейшей оппозиционной политсилы в Украине связаны с приближением местных выборов.

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"Я это связываю сегодня именно с предстоящими местными выборами. Потому что люди по всей Украине поддерживают нашу политическую силу, потому что мы действительно работаем в интересах украинского народа, мы действительно работаем и защищаем украинскую землю, мы защищаем социально незащищенные слои населения, мы пытаемся остановить медицинскую реформу. Мы делаем то, что нужно сегодня людям. А митингующие говорят про угрозы, убийства и еще что-то. С чем они собираются идти на выборы? Где защита населения в их протестах?" – выразила удивление народный депутат.

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Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить. Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.

В эфире телеканала ZIK Анатолий Шарий открыл новые подробности инцидента.

Впоследствии стало известно, что полиция переквалифицировала статью по делу о нападении на члена партии Шария Никиту Роженко в Харькове.

Добавим, 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении Нацкорпусом в Виннице приверженца его политической силы.