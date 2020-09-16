Протесты ФЛП: В "Слуге народа" заявили, что во время кризиса нужно дать максимальную свободу для предпринимателей

Александр Качура Фото из открытых источников

Парламент не прислушался к основному запросу избирателей, отметил Александр Качура

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков дал поручение комитетам рассмотреть комплекс законопроектов, который был наработан депутатами из разных фракций вместе с #SaveФОП.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, сообщил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий, комментируя акцию протеста физических лиц-предпринимателей под стенами парламента, которые требовали принять ряд законопроектов, отметил, что он является одним из авторов нескольких из этих проектов законов.

"Сегодня уже предприниматели не подбирали слов, когда пришли в Верховную Раду, и это вполне справедливо, потому что я считаю большой ошибкой те законопроекты, которые принимались профильным комитетом, и я об этом говорил, что основной запрос был во время выборов – это запрос на справедливость. И если первые решения были не то, чтобы олигархи начали платить больше, увеличение рентной ставки, деофшоризация – этого всего не произошло. То с самого начала надо было принимать решения и законы, которые были бы основанием для уплаты крупным бизнесом налогов. А мы по-другому: большой бизнес – ничего, а давайте самый маленький – кассовые аппараты, что-то еще, усложним жизнь книгами учета", - отметил Александр Качура.

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Нардеп считает, что такой подход является неправильным, и во время экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нужно дать максимальную свободу для предпринимателей, снизить налоговую нагрузку, отменить на период кризиса любую отчетность и тому подобное.

Александр Качура добавил, что сегодня председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков дал поручение комитетам рассмотреть комплекс законопроектов, который был наработан депутатами из разных фракций вместе с #SaveФОП.

Как сообщали, Кабинет министров Украины прекратил выплаты временной помощи на детей физическим лицам-предпринимателям с сентября текущего года.

Выплаты во время карантина предоставлялись предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Однако в правительстве считают, что ослабление карантинных ограничений позволило большинству физических лиц-предпринимателей возобновить свою деятельность.