"Пропозиція" выиграла выборы в горсовет Днепра

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Политическая партия "Пропозиція" сформирует самую крупную фракцию в Днепровском городском совете, сообщают "Новости Днепра".

По данным общественной сети "Опора", партия мэра Днепра Бориса Филатова получила 29,1% голосов и заведет 22 депутата в горсовет.

Второе место на выборах в Днепре заняла "Оппозиционная платформа – За жизнь" – у нее 17,3% голосов и фракция из 13 депутатов. Третье место – у "Слуги народа": 11,9% голосов и девять депутатов.

Также свои фракции в Днепровском горсовете сформируют политические партии "Громадська сила" (9,8%, восемь депутатов), "Европейская солидарность" (8%, семь депутатов) и "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (6,2%, пять депутатов).

В "Опоре" отметили, что среди отдельных кандидатов наибольшее количество голосов – 3921 – получил кандидат от "Пропозиції" Сергей Пустовой. Из 64 депутатов горсовета днепряне избрали 16 женщин и 48 мужчин. 27 человек уже были депутатами Днепровского городского совета предыдущего созыва. Самому молодому депутату Руслану Краснову ("Громадська сила") – 26 лет, самой старшей Евгении Дитятковской ("Пропозиція") – 66 лет.