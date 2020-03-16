Промежуточные выборы в Харьковской области: По данным экзитполов, лидирует Юлия Светличная

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В Харьковской области, в 179 округе, в воскресенье, 15 марта, состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду Украины. Уже известны результаты первых экзит-полов: по данным опросов на выходе с участков, в 179 округе побеждает самовыдвиженка, бывший глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. За мандат в округе соревновались 40 кандидатов.

Как сообщил во время включения в эфире телеканала ZIK из города Красноград Харьковской области корреспондент Сергей Игнатенко, подсчет голосов будет происходить в следующие два дня, однако уже предварительно известно, что лидирует самовыдвиженка Юлия Светличная.

"По предварительным подсчетам, которые вела наша команда, более чем 75% голосов община отдала в поддержку нас. Поэтому я хочу поблагодарить 40 тысяч людей, которые пришли на участки, потому что в таких условиях – это весомый гражданский поступок. И благодарна всем более чем 30 тысячам людей, которые отдали голос в нашу поддержку. Это очень большая ответственность и впереди – большая работа", – отметила кандидат в народные депутаты Украины Юлия Светличная.

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Юлия Светличная добавила, что обычно на довыборах явка не очень высока, кроме того, начался карантин, поэтому люди с опаской относились к тому, приходить на участок или нет.

"Но такая явка – более чем 27%, около 30%, – считаю это высокой явкой", – отметила Юлия Светличная.

Кандидат в народные депутаты поделилась планами на будущее. Она отметила, что планирует сосредоточиться на тех вопросах, которые обсуждали с людьми, – отстаивание украинской земли, отстаивание больниц и образовательных учреждений, повышение качества деятельности правоохранительных органов и силовых структур.

"Очень много вопросов у людей по установлению справедливости. И повышение социальных гарантий – это то, что беспокоит наше общество, и это основные вопросы, на которых было сосредоточено внимание жителей 179 округа", – отметила Юлия Светличная и добавила, что сейчас в стране сложная ситуация, поэтому сейчас – самое время для того, чтобы объединяться, а не конкурировать.

Как сообщалось, 15 марта в Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.