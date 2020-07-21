live
Новости » Политика Читати новину українською

Прокуратура сообщила о подозрении бывшей советнице Новака

Славомир Новак

В деле сообщено о подозрении 5 лицам

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшей советнице экс-главе "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В частности, в деле сообщено о подозрении 5 лицам - и.о. председателю "Укравтодора", двум гражданам Польши, иностранному гражданину - представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора", а также гражданке Украины - экс-советнице руководителя "Укравтодора".

Новости по теме: Экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку выдвинули в Польше официальное обвинение

Напомним, накануне в Польше экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции. Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в "Укравтодоре" из-за вероятных хищений Новаком средств международных организаций.

Славомир Новак работал министром транспорта Польши, а впоследствии возглавил Государственную службу автомобильных дорог Украины. В сентябре 2019 года он подал заявление об отставке тогдашнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в связи с окончанием каденции.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пандемия COVID-19: Ограничительные меры нужно вводить дифференцированно, – инфекционист Львовская область продлила карантин до 7 июля, ситуация приближается к критической Евросоюз разрешил открыть границы для некоторых категорий украинцев: Список Карантин при возвращении из стран "красной зоны": Как это работает
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу