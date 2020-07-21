Прокуратура сообщила о подозрении бывшей советнице Новака

Славомир Новак

В деле сообщено о подозрении 5 лицам

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении бывшей советнице экс-главе "Укравтодора" Славомира Новака. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

В частности, в деле сообщено о подозрении 5 лицам - и.о. председателю "Укравтодора", двум гражданам Польши, иностранному гражданину - представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора", а также гражданке Украины - экс-советнице руководителя "Укравтодора".

Напомним, накануне в Польше экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции. Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в "Укравтодоре" из-за вероятных хищений Новаком средств международных организаций.

Славомир Новак работал министром транспорта Польши, а впоследствии возглавил Государственную службу автомобильных дорог Украины. В сентябре 2019 года он подал заявление об отставке тогдашнему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в связи с окончанием каденции.