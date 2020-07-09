Прокуратура открыла дело о госизмене Геруса и Оржеля

Народный депутат Андрей Герус Фото из открытых источников

Дело открыто на основании решения Печерского районного суда

На основании решения Печерский районный суда Киева Офис генерального прокурора начала уголовное производство по факту государственной измены народного депутата, главы комитета ТЭК Верховной рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.

Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, сообщает "РБК-Украина".

Расследование начато по факту возможной государственной измены по предварительному сговору нардепа Андрея Геруса, экс-министра Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которая привела к причинению вреда экономической безопасности Украины в принятии решения об отмены ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело по заявлению Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые нанесли значительный ущерб госбюджету и отечественным энергокомпаниям.

В июне 2020 уже Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство относительно злоупотреблений на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытия импорта тока из России.

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Напомним, ранее сообщалось, что пролоббированная в сентябре Андреем Герусом поправка в закон позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм. Импорт, по мнению экспертов, а также Минэнерго, привел к кризису отрасли и накоплению многомиллиардных убытков госкомпаниями.

Из-за кризиса импорт был ограничен, но 2 июля 2020 г. Андрей Герус вынес на голосование парламентского комитета по энергетики законопроект №3657-1, которым планируется внести правки в закон и восстановить импорт из стран СНГ, в частности России.

Проект поддержали 11 депутатов: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин (автор законопроекта), Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Броварников, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх, а также Юрий Шаповалов, Анна Скороход (депгруппа "За майбутнє"), Максим Ефимов (депгруппа "Довіра"), Инна Совсун ("Голос").