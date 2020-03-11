Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело относительно незаконных обысков у крымских татар

Обыски у крымских татар Facebook

Обыски проходят у 7 крымских татар

Следователи прокуратуры АР Крым открыли уголовное производство по факту незаконных обысков жилья граждан Украины в г. Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку направлены исключительно на запугивание населения и преследование лиц” – заявил прокурор АР Крым Игорь Поночовний.

По словам одного из крымских татар Сейтумера Сейтумерова, у которого произошел обыск, силовики "нагрянули" в его крымский дом в 6 утра, выломали дверь и напугали его 76-летнюю мать. У нее больное сердце, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

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Напомним, сегодня утром в анексованому Крыму российские силовики начали проводить обыски в домах семи крымских татар.

В настоящее время устанавливаются все подробности.