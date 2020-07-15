Прокуратура АР Крым направила в суд дело о государственной измене местной судьи

Экс-служащую обвиняют в вынесении судебных решений по российскому законодательству

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Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи, которая перешла на службу в оккупационные судебные органы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Отмечается, что в 2014 году судья Апелляционного суда полуострова, после оккупации Крыма перешла на службу в незаконные судебные органы России, чем изменила присяге на верность народу Украины.

Женщину обвиняют в том, что она принимала "судебные решения" в делах с российским законодательством. Это происходило во время незаконного создания "Верховного суда Республики Крым в Российской Федерации".

Также прокуроры сообщают об участии судьи в формировании и организации работы оккупационных судов, чем она способствовала аннексии полуострова. Считается, что таким образом женщина обеспечивала становление и укрепление оккупационной администрации.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Государственная измена". Если ее вину бывшей украинской служащей будет доказана, ей грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что прокуратура открыла уголовные производства против главы комитета по ТЭК Верховной Рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко. Их обвиняют в государственной измене в принятии решения об отмене ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации.