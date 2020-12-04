Произвол в Одесском облсовете: Ренат Кузьмин заявил о применении противоправной политической технологии

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Нардеп отметил необходимость дать правовую оценку событиям в облсовете

Глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий принимал активное участие в произволе в Одесском областном совете, он может негативно повлиять на ход расследования, поэтому на это время его нужно отстранить от исполнения обязанностей.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

Парламентарий прокомментировал события в Одесском областном совете, где сегодня, напомним, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии "За майбутнє" блокировали открытие сессии Одесского облсовета из-за саботажа ТИК и где произошли столкновения, во время которых пострадала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова – у нее подозрение на перелом руки. Ренат Кузьмин отметил, что есть информация о том, что председатель областной ТИК подал в отставку, а это значит, что комиссия собраться не сможет, регистрацию новоизбранные депутаты пройти не смогут.

"Мы видим явную противоправную политическую технологию. То есть это технология, направленная на достижение определенных политических целей. В нашем случае речь идет о дележке портфелей, по сути. То есть, при регистрации вот этого количества депутатов, о котором сказали, это будет одна конфигурация большинства, а при их не регистрации - другая. Вот если они останутся незарегистрированными какое-то время, то, скажем так, правящая партия или правящий политический режим может сформировать свое большинство и выбрать всех чиновников этой областной рады так, как посчитает необходимым... А вот если это количество депутатов будет зарегистрировано, и они вступят в коалицию с депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь", то это будет совсем другая коалиция. Большинство будет на этой стороне, значит, и все остальные назначения пройдут совсем по другой схеме. Отсюда и вся эта возня", – сказал гость ток-шоу.

Парламентарий отметил, что событиям в Одесском областном совете необходимо дать правовую оценку, чтобы ответить на вопрос, законно ли действовала ТИК, законно ли действовали депутаты областного совета, законно ли действовал председатель Одесской ОГА, законно ли действовали правоохранительные органы, законно ли или незаконно действовали те лица, которые нанесли телесные повреждения народному депутату Татьяне Плачковой.

"Наша партия сделала заявление по этому поводу. Мы требуем, чтобы Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований зарегистрировали в ЕРДР соответствующее уголовное производство и начали расследование по этим фактам, а на время расследования мы просим отстранить от исполнения обязанностей губернатора области, поскольку, по нашему мнению, именно губернатор принимал активное участие в этом произволе, скажем мягко. И мы считаем, что именно губернатор может негативно повлиять на ход расследования этого дела", – резюмировал Ренат Кузьмин.

Как сообщали, во время столкновений в Одесском областном совете пострадала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова. У нее подозрение на перелом руки.

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