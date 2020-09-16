Проигрыш партии власти и коррупция, – академик Журавский назвал причины отмены выборов на Донбассе

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Члены ЦИК нарушили законодательство, потому что не имеют права отменять выборы, подчеркнул Виталий Журавский

Среди причин отмены местных выборов на подконтрольных территориях Донбасса – электоральный проигрыш партии власти и коррупция.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии отметил, что члены Центральной избирательной комиссии, кроме двух, которые не голосовали за отмену местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, нарушили действующее законодательство.

"Не имеет права ни президент, ни Верховная Рада, ни, тем более, члены ЦИК отменять выборы где-либо. Все равны перед законом, в Конституции написано. Могут быть отменены выборы только в условиях чрезвычайного положения или военного положения, но для этого есть процедура – обращение к парламенту, и парламент принимает решение ввести военное положение на всей территории или на отдельной территории", – объяснил Виталий Журавский.

Гость студии назвал причины, почему отменили местные выборы на подконтрольных территориях Донбасса.

"Первая причина - потому что партия власти видит, что она там сплошь проигрывает выборы. Электорально проигрывает. Это первая причина. И вторая причина - там коррупция, "контрабас". Гораздо проще тем главам ВГА зарабатывать абсолютно сказочные деньги на "контрабасе". Зачем им органы местного самоуправления, избранные людьми, которые их будут контролировать?" - сказал Виталий Журавский.

Напомним, в ЦИК заявили, что осенью этого года провести местные выборы на территории общин, подконтрольных центральной власти, уже невозможно.

Также в ЦИК объяснили, что украинское законодательство не запрещает проводить местные выборы в регионах, которые относятся к красной зоне карантина.