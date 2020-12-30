Программы правительств никогда не выполнялись, это лишь формальность, – Крюкова

Светлана Крюкова Скриншот из видео

В программах правительства не указаны никакие сроки, отметила журналист

Глава правительства Денис Шмыгаль всех устраивает, если и будут изменения в Кабмине, то они будут точечными – по отдельным министрам.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила журналист Светлана Крюкова.

Журналист риторически поинтересовалась, был ли за последние годы такой Кабинет министров Украины, который бы работал четко по программе, или случалось ли такое, что министров увольняли за невыполнение программы.

"Большая часть программ никогда не выполняется, потому что там нет ни дедлайнов, ни сроков... Это формальность", - отметила Светлана Крюкова.

Журналист отметила, что глава правительства Денис Шмыгаль всех устраивает. Она прогнозирует, что, если будут изменения, то они будут точечными, в отношении отдельных министров. И источники не подтверждают, что премьер-министра Дениса Шмыгаля отправят в отставку, добавила журналист.

"Хотя, вы видите, многих из министров мы увольняем по нескольку месяцев, но все никак никого и не уволили", – добавила Светлана Крюкова.

Как сообщали, Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

За несколько часов до назначения Витренко первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.