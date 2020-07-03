Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – полное видео

Инсайды недели с Влащенко Фото - скриншот

Об отставке председателя НБУ и репрессивном законе о медиа – сегодня на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "Инсайды недели с Влащенко!".

Темы сегодняшней программы:

Глава Нацбанка – в отставку! Кто ЗА, а кто ПРОТИВ? Что будет с валютным рынком?

Репрессивный закон о медиа – что изменилось после его доработки?

Кто будет баллотироваться на городских выборах, а кто метит в президенты?!

О всех самых главных событиях в стране и что на самом деле за ними стоит – в программе "Инсайды недели с Влащенко".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.