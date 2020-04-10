Программа "Инсайды недели с Влащенко", – онлайн-трансляция
О делах НАБУ, карантин и зарплату в Нацбанке, – сегодня на Zik
Сегодня 0 18:00 на телеканале ZIK начнется программа "Инсайды недели с Влащенко!".
Темы:
- Как НАБУ скрывает дела о возможной коррупции?
- На какие уступки для граждан готово Министерство юстиции в условиях самоизоляции?
- И почему Нацбанк повышает зарплату своим руководителям во время экономического кризиса?
Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.