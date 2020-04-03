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Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – онлайн-трансляция

Инсайды недели с Влащенко Фото - скриншот

О подводных камнях рынка земли и о прошлом новых глав Минфина и Минздрава, – сегодня на ZIK

Сегодня в 18.00 на телеканале ZIK началась программа "Инсайды недели с Влащенко!".

Темы программы:

  • Подводные камни рынка земли – чего на самом деле ждать от закона?
  • Новые руководители Минфина и Минздрава – какое прошлое они имеют?
  • И чем отличается нынешняя власть от предыдущей?

Обо всем этом и не только – в программе "Инсайды недели с Влащенко!". Сегодня в 18.00 на ZIK!

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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