Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – онлайн-трансляция

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О подводных камнях рынка земли и о прошлом новых глав Минфина и Минздрава, – сегодня на ZIK

Сегодня в 18.00 на телеканале ZIK началась программа "Инсайды недели с Влащенко!".

Темы программы:

Подводные камни рынка земли – чего на самом деле ждать от закона?

Новые руководители Минфина и Минздрава – какое прошлое они имеют?

И чем отличается нынешняя власть от предыдущей?

Обо всем этом и не только – в программе "Инсайды недели с Влащенко!". Сегодня в 18.00 на ZIK!

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.