Программа "Инсайды недели с Влащенко!" – онлайн-трансляция

Инсайды недели с Влащенко Фото - скриншот

О выборах, игорном бизнесе и новых правилах на дороге, – сегодня на ZIK

Сегодня в 18:00 на телеканале ZIK начнется программа "Инсайды недели с Влащенко!".

Темы сегодняшней программы:

Местные выборы. Как проходили долгожданные праймериз в "Слуге народа"?

Работа игорного бизнеса после легализации. Все должны платить налоги в госбюджет, или для кого-то есть исключения?

Как ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, и что должен знать каждый водитель о своих правах на дороге?

Все самые главные события в стране, и что на самом деле за ними стоит - в программе "Инсайды недели с Влащенко". Сегодня в 18:00 на ZIK.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы здесь:

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Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.