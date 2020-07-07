Программа "HARD с Влащенко. Итоги дня": Когда смотреть и кто будет в гостях
Гость студии ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Гость Наташи Влащенко – бывший глава Национального банка Украины Владимир Стельмах.
Эксклюзивное интервью после длительного молчания!
Темы сегодняшней программы:
- Что означает независимость Национального банка Украины?
- Какие были и какие стали отношения с Международным валютным фондом?
- Что произошло с украинской банковской системой его времен?
Обо всем этом и не только – Владимир Стельмах в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.