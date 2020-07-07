Программа "HARD с Влащенко. Итоги дня": Когда смотреть и кто будет в гостях

Владимир Стельмах в программе "HARD с Влащенко" ZIK.UA

Гость студии ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Гость Наташи Влащенко – бывший глава Национального банка Украины Владимир Стельмах.

Эксклюзивное интервью после длительного молчания!

Темы сегодняшней программы:

Что означает независимость Национального банка Украины?

Какие были и какие стали отношения с Международным валютным фондом?

Что произошло с украинской банковской системой его времен?

Обо всем этом и не только – Владимир Стельмах в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.