Андрей Пальчевский в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео

Андрей Пальчевский Фото из открытых источников

Гость студии ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Гость Наташи Влащенко – телеведущий, общественный деятель Андрей Пальчевский.

Темы сегодняшней программы:

Коронавирус для Украины – если это не истребление населения, то что же тогда?

Сбудутся ли страшные прогнозы специалистов о сотнях тысяч летальных случаев?

Падение экономики и внешнее воздействие – с какими еще сложностями придется столкнуться стране на пути к самостоятельности?

Обо всем этом и не только – Андрей Пальчевский в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.