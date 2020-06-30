Ольга Голубовская в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – онлайн-трансляция
Гостья студии ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK началась программа "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Гостья Наташи Влащенко – ведущий врач-инфекционист Ольга Голубовская.
Темы сегодняшней программы:
- Усилят ли карантинные ограничения для украинцев, если количество больных на коронавирус значительно возрастет?
- Как изменился протокол лечения COVID-инфицированных?
- Почему до сих пор не ввели массовое тестирование?
- Какова на самом деле статистика смертности от вируса в Украине?
Обо всем этом и не только – Ольга Голубовская в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.