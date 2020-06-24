Дмитрий Раимов в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео

Дмитрий Раимов в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня" ZIK.UA

Гость студии ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Гость Наташи Влащенко – политтехнолог, бывший советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов.

Темы сегодняшней программы:

Политические баталии в МОЗ – с какими трудностями сталкивается каждый новый министр здравоохранения и возможно ли разорвать этот замкнутый круг?

Сколько стоит пакет лечения COVID и почему в Украину раньше всех пришла вторая волна коронавируса?

Обо всем этом и не только – Дмитрий Раимов в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.