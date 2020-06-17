Владимир Омелян в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео
Гость студии ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко. Итоги дня".
Гость программы Наташи Влащенко – бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Темы сегодняшней программы:
- Инфраструктура Украины – кто отчитывается об убытках, а кто справляется?
- Как замораживание транспортного сообщения во время карантина повлияло на экономику страны?
- Зачем праворадикалы разыгрывают спектакли и какое влияние они окажут на жизнь государства?
Обо всем этом и не только – Владимир Омелян в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня".
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Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.