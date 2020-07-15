Принятое Радой постановление о местных выборах является отказом от Минских соглашений, – Волошин

Олег Волошин Фото: Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Правовой режим проведения выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей определяется Минскими соглашениями, подчеркнул нардеп

Принятое сегодня Верховной Радой Украины постановление о местных выборах является отказом от Минских соглашений.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат подчеркнул, что все граждане равны перед законом, поэтому есть вопрос, почему на западе Украины, где чрезвычайно сложная ситуация с коронавирусом и последствиями паводков, местные выборы будут проводить, а на подконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей выборы в областные советы проводить не будут.

"Правовой режим проведения выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей определяется сегодня - так сложилось в силу конфликта, который там есть, - не украинским законодательством, а международным соглашением. Конкретно - Минскими соглашениями, которые утверждены Советом безопасности ООН. В этих соглашениях ничего нет о том, что написано, или, по крайней мере большинство этих пунктов, там нет. Более того, там написано в Минских соглашениях, что выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ. Наша чудесная Верховна Рада, власти, поддержавшие националистические фракции, взяли на себя в этом постановлении труд растолковать, что такое стандарты ОБСЕ", – заявил Олег Волошин.

Он продолжил: "Проголосованное сегодня постановление является отказом от Минских соглашений, потому что это односторонняя трактовка, внесенная уже в постановление Верховной Рады Украины, без согласования с Россией, без согласования с неподконтрольными территориями, без согласования с государственными посредниками Германией и Францией. Верховная Рада в одностороннем порядке решила, как мне некоторые депутаты из "соросятской" части "слуг народа" говорили - це "українська позиція на переговорах". Пожалуйста, на переговорах вы можете высказывать какую угодно позицию. Вы не можете в итоговый документ это вносить".

"Это постановление можно будет использовать как повод, чтобы не проводить выборы. Даже если об их проведении будет договорено на самом высоком уровне", – подчеркнул парламентарий.

Нардеп добавил, что сегодня власть фактически в правовой плоскости отказалась от "Минска": "В этом смысле я не побоюсь сказать, что ребята сработали, как истинные агенты Кремля, потому что, напомню, РФ, по мнению многих аналитиков, устраивают оба сценария реализации. Более худший для России, потому что он более выгоден Украине, это сценарий все-таки выполнения Минских соглашений и полной реинтеграции этих территорий, и только после этого можно будет заводить речь о снятии санкций с России. И более удобный для России вариант, который никак не устраивает украинцев на самом деле по-серьезному, это просто провал Минских соглашений, что позволит Москве ставить перед западными правительствами вопрос о снятии санкций без урегулирования конфликта на Донбассе. То есть нет Минских соглашений - нет какого-то хоть относительно реалистичного механизма урегулирования. Санкции не могут жить вечно, от них устали многие на Западе. И таким образом получается - Украина останется один на один со своей проблемой, а с России будут сняты санкции, при чем вина за это будет лежать на Киеве".

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.