Профитроли и брускетты: Бужанский показал банкет за полмиллиона гривен, который Вятрович устроил в день памяти жертв Голодомора

Макс Бужанский Фото из открытых источников

Такая сумма денег была выделена на проведение банкета на 400 человек, а в реальности их было около шестидесяти

Народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский показал, как экс-директор Института национальной памяти и действующий народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович провел помпезный банкет на полмиллиона гривен к 85 годовщине Голодомора в 2018 году.

Соответствующие снимки и видео появились в Telegram-канале политика.

Так, на них видно, как в зале находится не более 60 человек, хотя официально речь идет якобы о 400 человек, посетивших конференцию.

Если посмотреть на меню, которое заказал Вятрович, то в нем можно найти довольно элитные блюда - блины с красной рыбой, куриные канапе, грудинку с ананасом, брускетты и даже профитроли.

Телеграм-канал Макса Бужанского

При этом стоит заметить, что речь идет не о светском мероприятии, а о форуме, который посвящен 85-летию Голодомора.

"Вам не кажется, что это верх цинизма, жрать пирожные и блинчики с красной рыбой на мероприятии, посвященном Голодомору? Мне кажется, что это плевок в сторону тех, кто умер от голода, в сторону их памяти. Вам не кажется, что скорбя о погибших от голода, гости не могли за три дня сожрать пирожных на полмиллиона гривен бюджетных денег?", - отмечает Бужанский.

По его мнению, вор, который спекулирует на трагедии Голодомора, это еще хуже, чем просто вор.

В связи с тем, что данные факты стали широко известны, 15 апреля Вятровичу отправили приглашение на допрос в ГБР.

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора", - сказал тогда экс-директор Института нацпамяти.

Однако, нардеп Бужанский впоследствии объяснил, что Вятрович пытается это подать, как то, что дело возбудили из-за форума, посвященного 85 годовщине Голодомора, хотя на самом деле речь идет о возможном хищении средств на банкете на том самом форуме.

Бужанский отметил, что его тоже вызвали в ГБР, однако учитывая карантин, сейчас он не может прибыть туда, а вот после завершения карантина обещает прибыть и дать показания.

Напомним, Вятрович перестал исполнять обязанности директора Института нацпамяти 18 сентября прошлого года.

3 декабря он принял присягу и приступил к обязанностям народного депутата Верховной Рады Украины в составе партии "Европейская солидарность".