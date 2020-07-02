Профильный комитет поддержал отставку главы НБУ: Будет ли отчет Смолия

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За решение об отставке проголосовало большинство депутатов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об отставке Главы Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге 2 июля, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, отставку главы Нацбанка поддержало подавляющее большинство депутатов.

"Комитет длился где-то минут 40, мы один вопрос только вынесли. Мы обсудили его с разных сторон, в том числе и о деятельности Якова Васильевича. И того, что ни один из нас не настаивал на отставке – из присутствующих, по крайней мере, на комитете, – а я вообще кадровый вопрос не рассматривал в контексте НБУ и оценки деятельности НБУ", – отметил Гетманцев.

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По его словам, решение об отставке главы НБУ "выглядит достаточно странным", однако самого Смолия, который мог бы объяснить первопричину своего увольнения, на заседании не было.

"Если мы с вами посчитаем количество шагов от Национального банка до ВРУ, то он мог бы пройти эту дистанцию за 7 минут, а, возможно, и скорее, но почему-то не сделал этого, и это обидно", – добавил глава Комитета.

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По предварительной информации, завтра, 3 июля, должен быть отчет председателя Нацбанка Якова Смолия.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду.