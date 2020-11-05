Проект закона о возобновлении е-декларирования Рада сможет рассмотреть на следующей пленарной неделе

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Парламентарии поддержали предложение спикера

Народные депутаты сократили наполовину сроки подготовки к первому чтению законопроектов №№ 4304 и 4304-1, чтобы на следующей пленарной неделе рассмотреть эти инициативы и урегулировать кризис по КСУ.

Трансляцию заседания ВРУ вел телеканал ZIK.

"Я напоминаю, что в понедельник все депутатские фракции и группы достигли единой позиции о том... Почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции, это законопроект, регистрационный номер 4304 о возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины. Подписались 126 народных депутатов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того, как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что этот документ будет рассматриваться в зале, сегодня, после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил ВРУ принять за основу и в целом, один из наших коллег, Александр Анатольевич Дубинский, внес альтернативный законопроект 4304-1", – отметил председатель ВРУ Дмитрий Разумков и добавил, что, таким образом, ВРУ сегодня не сможет рассмотреть эту законодательную инициативу, потому что нет заключения комитета.

Спикер предложил сократить наполовину сроки подготовки к первому чтению законопроектов 4304 и 4304-1, чтобы на следующей пленарной неделе рассмотреть их и урегулировать кризис по КСУ. Это предложение поддержали 292 избранника.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного суда Украины является наиболее либеральным путем.