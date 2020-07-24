Продолжается игра в "95 квартал": Погребинский заявил, что Зеленский не до конца осознает важность "Минска"

Михаил Погребинский ZIK.UA

Логики в словах и действиях главы государства нет, констатировал политолог

Заявления о Минских договоренностях – это игра в "95 квартал" судьбами тысяч людей. И, к сожалению, в полной мере президент Украины Владимир Зеленский этого не осознает.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Погребинский.

Политолог, комментируя последние заявления украинской власти о встрече "нормандской четверки" и Минских договоренностях, отметил, что логики в словах и действиях президента Владимира Зеленского нет.

"Если человек говорит одновременно, что мы все выполняем, Минские соглашения мы выполняем, а потом говорит - знаете, надо разобраться еще, что это за пункты Минских соглашений, что за ними стоит, и когда разберемся, тогда поймем, можем ли мы те или иные пункты выполнять или не можем. Ну, как это? Это не сочитается, никакой логики тут нет. Я уже не говорю, можно простить человеку, который не изучал логику, точные науки не изучал, а занимался тем, что изобретал хохмы. Вот он думает, что можно по прежнему изобретать хохмы, играя на таком высоком уровне", – заявил эксперт.

Михаил Погребинский продолжил: "Важно просто, что если в понедельник не получится реализовать эти договоренности, то Зеленский скажет - слушайте, я предложил подписать Путину, Меркель и Макрону, а они отказываются. Они отказываются, значит, виноваты они, а не я, который вот хороший и пушистый и все замечательно... То есть это все игра, игра в 95 квартал судьбами тысяч людей. И, к сожалению, мне кажется, что в полной мере наш президент это не осознает. Там главная мотивация - не стать предметом атаки, что на него начнется атака. Вот он договорился, сейчас они соберутся, шины начнут жечь - никаких договоренностей с Донбассом, только война, только на наших условиях. А то, что "на наших условиях", он продолжает это говорить. А что значат эти слова? Надо расшифровать, что там в этих Минских соглашениях, и тогда я пойму - могу я выполнить эти соглашения или не могу".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на расшифровке каждого пункта Минских договоренностей. Это поможет понять, какие именно пункты может выполнить Украина.

Как сообщалось, Российская Федерация отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости расшифровать Минские соглашения. В частности, в Кремле не знают, что именно в этих соглашениях требует расшифровки.

Ранее отмечали, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой сделали все для того, чтобы вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе зашли в тупик.

Виктор Медведчук также предостерегал, что Украина фактически вышла из Минских соглашений.