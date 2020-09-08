Процесс эвакуации танкера "Делфи" за 9 месяцев стал сложнее и намного тяжелее, - Плачкова

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Власти потеряли время в решении проблемы с затонувшим судном, подчеркнула народный депутат

В решении проблемы с поднятием танкера "Делфи" было потеряно много времени, и процесс эвакуации за прошедшие 9 месяцев стал намного сложнее и намного тяжелее.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат, комментируя ситуацию с поднятием затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи", отметила, что в решении этой проблемы, было потеряно много времени.

"Делфи" сейчас - это уже политический кейс, это абсолютно понятно... Сейчас все борятся за то, кто станет героем с поднятия "Делфи", – отметила Татьяна Плачкова.

Народный депутат продолжила: "Что происходит? На самом деле мы не видели плана работ бесплатного подрядчика. Бесплатный подрядчик, который вызвался за один день, удивительным образом нашелся, естественно, не до конца, возможно, понимал, насколько это сложная операция, и мы потеряли время. Это время - это халатная преступность, это 9 месяцев, которые власть, к сожалению, упустило, поэтому танкер - его, наверное, уже судном называть сложно, потому что он в ужаснейшем состоянии... Конечно, процесс эвакуации за эти 9 месяцев уже стал намного сложнее, намного тяжелее, и вопрос, кто будет отвечать теперь при бесплатном подъеме, тоже, с точки зрения юридической, большой вопрос".

Татьяна Плачкова надеется, что приближение местных выборов позволит наконец решить проблему.

"Будет ли танкер поднят? Я очень надеюсь, что хотя бы предвыборная кампания, которая сейчас идет, и каждая из партий будет пытаться поднимать на этом свой политический рейтинг, хотя бы это, возможно, к октябрю поможет одесскому побережью избавиться от танкера", – сказала народный депутат.

Напомним, 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" из-за сильного шторма сорвало с якоря и он сел на мель. В результате эвакуировали трех членов экипажа. С того момента танкер остался в море.

Позже, 21 июня 2020 года, вблизи побережья Одессы с затонувшего "Делфи" начало разливаться топливо.

К слову, в этом году танкер несколько раз пытались поднять, однако попытки заканчивались неудачей.

Добавим, 6 сентября в Одессе начался финальный этап операции по поднятию и отбуксированию танкера "Делфи".