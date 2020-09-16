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Проблема Донбасса выходит за пределы Украины, - Юрий Дудкин

Юрий Дудкин Скриншот видео

Эксперт заявил, что Украина категорически отказывается идти на диалог с Донецком и Луганском и не выполняет Минские соглашения

Проблема Донбасса уже выходит за пределы Украины, а дело в том, что Украина в течение шести лет категорически отказывается идти на диалог с Донецком и Луганском и категорически не выполняет Минские соглашения.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

"Проблема Донбасса, к сожалению, уже выходит за пределы Украины, она уже входит в пределы геополитики, и это усложняет проблемы Донбасса. А все дело в том, что Украина на протяжении шести лет категорически отказывается идти на диалог с Донецком и Луганском и категорически не выполняет Минские соглашения, хотя бы политическую часть", – заявил Юрий Дудкин.

Гость студии отметил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук за то время, пока продолжается конфликт на востоке Украины, лично освободил более 900 человек.

"Я напомню, что Виктор Медведчук за время конфликта на востоке Украины освободил более 900 человек. Лично освободил более 900 человек, идя на всевозможные контакты как с Западом, так и с Москвой..., пользуясь абсолютным доверием всех сторон. Почему украинская власть не может этим вопросом заниматься?" - поинтересовался Юрий Дудкин.

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Эксперт добавил, что ни президент Франции Макрон, ни канцлер Германии Меркель не сядут за стол переговоров без президента РФ Путина, иначе назвать такую встречу "нормандским форматом" будет трудно. Юрий Дудкин также напомнил, что в декабре прошлого года в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал коммюнике, где есть несколько пунктов, которые нужно выполнить. Но, к примеру, даже перемирия на Донбассе сегодня нет, отметил эксперт и напомнил, что сегодня стало известно о гибели на востоке страны украинского бойца.

Как сообщали, на Донбассе в результате взрыва гранаты погиб украинский военный.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявлял, что деятельность украинской делегации в ходе переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины можно оценить как полный провал.

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