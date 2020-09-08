Проблем со средствами в COVID-фонде нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Сейчас врачи готовятся к увеличению количества больных с тяжелым течением COVID-19

Во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский заверил, что проблем с денежными средствами в Фонде борьбы с коронавирусом и его последствиями нет. Об этом сообщает Офис президента.

"С деньгами проблем нет... Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что для наполнения COVID-фонда средства перенаправлялись из многих других бюджетных программ. На такой шаг пошли, чтобы иметь ресурс для борьбы с эпидемией, масштабы которой в начале было сложно спрогнозировать.

Новости по теме: Минобразования рассчитывает на 3 миллиарда из "коронавирусного" фонда

В то же время в Кабмине не исключают и тот вариант, что впоследствии часть этих средств будет направляться на другие бюджетные программы, в частности важные инфраструктурные проекты.

"Самое главное, на что мы потратили, мы ежемесячно с самого начала тратим миллиарды из COVID-фонда на поддержку людей: пенсионеров, людей, которые не получают заработную плату. Государственные предприятия в период (эпидемии, – ред.) COVID-19 также получают заработную плату, шахтеры получают заработную плату тогда, когда сейчас почти все остановлено в мире", – отметил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ложной информацию относительно отсутствия денег в Фонде борьбы с COVID-19.