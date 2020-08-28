Призываем власть прекратить попытки запугивания партийцев! - заявление Политической партии "За Майбутнє"

Съезд политической партии "За Майбутнє" Фото из открытых источников

Партия "За Майбутнє" выражает решительный протест действиям власти

Политическая партия "За Майбутнє" выражает решительный протест действиям властей, направленным на политическое давление на членов партии, которые планируют принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.



Согласно сообщению, сегодня, 28 августа, в конце рабочего дня, 55 работников центрального офиса Государственной фискальной службы г. Киева, пришли с обыском в Исполнительный комитет Черкасского городского совета, которые якобы ищут документы, связанные с уклонением от уплаты налогов.



"Активизация налоговиков состоялась на второй день после проведения съезда политической партии "За Майбутнє", на котором было объявлено об участии партии в местных выборах 25 октября 2020 года, и приобщения к партийной команде целого ряда профессионалов из разных регионов Украины, имеющих высокое доверие избирателей и высокие шансы на победу", - рассказали в пресс-службе.



Как отмечается, особенно цинично то, что обыски происходят во время визита в город Черкассы президента Украины Владимира Зеленского, который открыто критиковал деятельность Черкасского городского головы Анатолия Бондаренко.



Партия "За Майбутнє" призывает власть прекратить попытки запугивания партийцев и не брать пример с негативных страниц истории Украины, не повторять действия предшественников, ведь как известно, как украинцы отвечают на любое давление и репрессии со стороны власти.

Напомним, сегодня, 28 августа, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что налоговая полиция проводит обыски в Черкасском городском совете.