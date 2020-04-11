Призыв в Крыму: ЕС предупредил РФ о нарушении и напомнил об обязанностях на полуострове

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В Евросоюзе подчеркнули, что никогда не признают аннексию Крыма

В Европейском Союзе заявили, что призыв жителей аннексированного Крыма в Вооруженные силы Российской Федерации является нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий, опубликованном 11 апреля.

"Российская Федерация в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и в городе Севастополь проводит призыв жителей полуострова в Вооруженные силы Российской Федерации. Это является нарушением международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Также в ЕС отметили, что Россия в соответствии с нормами международного права обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове.

Одновременно в заявлении подчеркнули, что Евросоюз не признает и никогда не будет признавать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"ЕС продолжает рассчитывать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз непреклонен в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении Евросоюза.

Напомним, недавно постоянное представительство Украины в ООН обратилось к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой отреагировать на призывную кампанию в аннексированном Крыму.