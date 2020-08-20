Притула или знает, что не пройдет, и цели у него другие, или ему надоела его работа, - Крюкова

Как показывают украинские реалии, из политики вернуться в шоу-бизнес не так уж легко

Шоу-мэн Сергей Притула, который заявил об участии в выборах мэра Киева, или знает, что не дойдет до конца, и цель у него какая-то другая, или он точно разочаровался и ему надоела его профессия.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Гостья ток-шоу отметила, что среди украинских "звезд" и публичных людей сейчас появилась новая тенденция – из шоу-бизнеса идти в политику. По ее словам, это касается и Сергея Притула, который решил баллотироваться в мэры Киева.

"Или он (Сергей Притула, – ред.) точно знает, что не дойдет до конца, и цель у него какая-то другая, или он точно разочаровался, ему надоела его профессия и он пытается использовать политику как точку выхода", – отметила Крюкова.

Вместе с тем она добавила, что Сергей Притула относится именно к тем людям, которые любят славу и признание. Вероятно, решение Притулы можно объяснить и этим.

Однако, продолжила Крюкова, как показывают украинские реалии, из политики вернуться в шоу-бизнес не так уж легко.

"Так часто бывает. Вот то, что произошло с Вакарчуком и многими звездами разного формата. То телеведущие, то журналисты, то актеры, то есть люди, которые когда – то упираются в какой-то потолок - и финансово, и профессионально, потому что мало кто может делать такие серьезные рывки вверх. Мы можем их сосчитать на пальцах двух рук. Их реально очень мало. Журналисты идут в политику, но никогда не возвращаются. И если ты актер и идешь в политику, то ты тоже потом не вернешься. То есть Зеленский уже никогда не будет предыдущим", – прокомментировала Светлана Крюкова.

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Напомним, 11 августа политическая партия "Голос" официально представила телеведущего Сергея Притулу как своего кандидата на должность мэра Киева.

19 августа Притула официально заявил, что заканчивает свою актерскую карьеру и выходит из проекта "Варьяты-шоу".