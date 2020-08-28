Пристайко заявил о важности временного отказа от идеи возвращения контроля на Донбассе

Украинский дипломат Вадим Пристайко Фото из открытых источников

Дипломат убежден, что Украине сейчас необходимо двигаться на Запад

Посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений и сценария с введением миротворцев на Донбасс Украина должна временно отказаться от идеи возвращение контроля над ОРДЛО. Об этом он сообщил в интервью ЕП.

"А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей и решим, что вернемся к этому впоследствии? Мы же по Крыму фактически отказались. У нас даже нет переговорной платформы. Мы поддерживаем политический дискурс о Крыме, но не делаем ничего. А если пойти дальше и сказать: мы хотим развивать собственное государство, но нам впихивают то, что меняет вектор нашего развития. Так возникает вопрос: меняем ли мы свой вектор под влиянием агрессора? Но ведь этого агрессор и хотел достичь", - отметил Пристайко.

В частности, дипломат убежден, что такое решение необходимо принять, если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

"То есть нам надо принять решение: Украина сохраняет западный вектор, или мы восстанавливаем, возвращаем (контроль на Донбассе - ред.) и вычеркиваем решение о движении на Запад? Я понимаю, что это воспримут как предательство", - подчеркнул Пристайко.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это временный отказ от идеи возвращения контроля на Донбассе, Пристайко ответил: "Правильно. Я понимаю, что такая идея может вызвать широкую дискуссию...".

Кроме этого, дипломат добавил, что предлагал такой план президенту Владимиру Зеленскому. Так, Пристайко отметил, что у Украины сейчас есть три возможных варианта развития событий.

В частности, первый предусматривает выполнение Минских соглашений, однако при условии установления границ, которые будут определять, что этот трек больше не работает.

Второй вариант - миротворческая миссия, даже если речь пойдет о размещении миротворцев на линии разграничения.

"Такое решение (введение миротворцев - ред.) принимается в Совете Безопасности ООН. Оно одномоментно меняет реальность на Донбассе. Если проголосовали – то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант – признать, что на настоящем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе", - сказал дипломат.

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Пристайко пояснил, что третий вариант похож на план Западной Германии после войны: "Они признали: на этом этапе мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится".

В то же время дипломат подчеркнул, что это решение должно быть временным.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на завершение боевых действий на Донбассе до конца 2020 года. По его словам, такого давления и темпов для завершения конфликта еще никто до него не делал.