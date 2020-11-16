Принятие закона об интернировании приведет к чудовищным нарушениям прав человека, - юристы

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Принятие законопроекта об интернировании может привести к тому, что россиян и жителей ОРДЛО с российским паспортом будут принудительно арестовывать и держать под заключением. Об этом идёт речь в материале Евгения Левина "Задержать и отправить в лагеря. Зачем Кабмин предлагает интернировать лиц с российским паспортом" для 112.ua.

Законопроект №4327 предполагает наделение СБУ правами для вычисления граждан, предоставляющих угрозу для Украины и последующего переселения их в заранее созданные зоны для задержанных по аналогичному подозрению лиц. Автор статьи указывает, что данная инициатива идёт вразрез с презумпцией невиновности и нарушает права человека.

"Отсутствие четких критериев в законе и внятного порядка его применения неизбежно повлечет за собой чудовищные нарушения прав человека на территории Украины, а отсутствие четко прописанных оснований для интернирования сделает судебное обжалование неэффективным. За исключением норм международного права, интернированному гражданину не на что будет опереться, чтобы защитить свои права, а в силу того, что национальные суды крайне неохотно применяют в своих решениях международные нормы, справедливости придется добиваться в ЕСПЧ. На это, к сожалению, можно потратить и 10 лет", - отметил юрист Максим Могильницкий.

Впрочем, его коллега Ростислав Кравец предполагает, что даже в случае принятия законопроекта, его можно будет обжаловать в Конституционном суде.

"Подобные инициативы нарушают основы прав человека. До решений судов человека, будь-то гражданина Украины или любой другой страны, нельзя считать виновным в том или ином преступлении. И уж тем более – каким-либо образом ограничивать его права и свободы. Даже в случае принятия, этот закон имеет все шансы быть отменным Конституционным судом. А лица, голосовавшие за него, могут понести ответственность за подобную инициативу, нарушающую права человека", - заявил юрист Ростислав Кравец.