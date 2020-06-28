Принятие поправок к Конституции России только ухудшит положение оппозиции и гражданского общества, - активисты

В аннексованом Крыму людей заставляют принимать участие в голосование

Голосование за поправки к Конституции РФ Фото с открытых источников

С 25 июня и до 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции. Об этом сообщает Крым. Реалии.

Cогласно сообщению, на аннексованом полуострове людей призывают участвовать в голосовании любыми способами, в частности, местная "власть" организует выездные голосования для жителей сельской местности. Объявления об этом размещаются в селах Крыма.

В комментарии для Крым.Реалии московский политолог Алексей Живов, что переехал в Крым, рассказал, что принятие поправок не даст расширения политических прав и свободы для россиян.

"Сами поправки формально никак не умаляют индивидуальных и коллективных гражданских и политических свобод. Кроме права искать справедливость в ЕСПЧ. Поражение в правах, в том числе конституционных происходит из федеральных законов с расплывчатыми формулировками и правоприменительной практики. В жизни оппозиции и гражданского общества многое будет зависеть от желания Владимира Путина воспользоваться правом снова избираться президентом. Чего точно не дадут обществу поправки к Конституции, так это расширения политических прав и свобод и гарантий их защиты со стороны государства", - сообщил политолог.

По словам крымского политика и бывшего депутата Симферопольского горсовета Степана Кискина, принятие поправок к Конституции России будет иметь последствия для крымчан. При этом он отметил, что рейтинг КПРФ может значительно снизиться после подведения итогов голосования.

"Поправки к Конституции повлияют на всех россиян, в том числе и на крымчан. Те же социальные изменения в основной закон коснутся каждого человека. Например, с вопросом индексации пенсий столкнется каждый, потому что старость неизбежна. Процесс принятия поправок показал, кто в российской оппозиции выступает за развитие страны, а кто против. Я, как член партии "Справедливая Россия", могу сказать, что много поправок, предложенных справедливоросами, найдут свое отражение в Конституции. Конечно, "Единая Россия" часто блокирует социальные инициативы "Справедливой России", однако нашей партии удается на деле отстаивать права людей. Что касается позиции КПРФ по поправкам, так это какое-то политическое шапито. То они за поправки, то выступают против. По сути, "пудрят мозги" избирателям и своим же сторонникам, выторговывая себе преференции. Я убежден в том, что рейтинг этой партии после общероссийского голосовал упадет в разы. Они вообще рискуют когда-то опустится до уровня интернет-маргиналов типа Навального или канувшей в лету партии "Яблоко", - рассказал Крым.Реалии политик.

Крымский оппозиционный активист Сергей Акимов считает, что принятие поправок в Конституцию России еще сильнее ухудшит состояние политической оппозиции в стране.

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"Поправки в Конституцию примут однозначно, и после этого власть займется так называемой оппозицией, хотя в России официальной оппозиции нет, если не брать во внимания парламентские партии КПРФ или ЛДПР, которые 30 лет находятся во власти и их все устраивает – получают госгранты и разные льготы и молчат. Иногда делают вид, что чем-то недовольны, и на этом их оппозиционная деятельность заканчивается. Власти не выгодно, чтобы оппозиция существовала в России, так как в России далеко не все хорошо. Есть недовольные, но это просто люди, и к их мнению никто из власти прислушиваться не собирается", - поделился своим мнением с Крым.Реалии активист.

Сергей Акимов отметил, что принятие поправок позволит властям усилить карательные меры в отношении тех, кто мыслит по-другому.

"После принятия поправок к Конституции тяжелое время наступит у недовольных и инакомыслящих, потому что системе надо будет защищать себя, чтобы дольше удержаться у власти, и она пойдет на все и будет преследовать таких людей как по закону, так и не по закону. Конституция – это ширма для тех, которые еще на стороне власти, их мало, но они еще есть. Мы видим, что оказались в стране, которая обложила своих граждан всякого рода штрафами и запретами, у людей и так тяжелое финансовое положение. Вот на этом держится эта власть – на страхе людей, на карательных мероприятиях. Ясно одно – на этом власть долго не продержится, такими методами проблемы в стране лишь усугубляются", - отметил активист.

Крымский активист Алексей Ефремов считает, что и без принятия поправок российские власти уже осуществляет давление на всех инакомыслящих в Крыму.

"В Крыму спецслужбы разбомбили и запугали практически все смелые голоса. Тех, чье мнение отличается от навязываемого подконтрольными СМИ. Чьи-то организации признали запрещенными, кому-то не дают зарегистрироваться по росзаконадательству, других своими преследованиями вынудили покинуть полуостров. Мы-то понимаем, что ничего в ближайшие годы не изменится – пока не поменяется эта власть, которая собралась жить и править вечно. Снова будут выдаваться президентские и прочие гранты на приближенные к Кремлю и его пропаганде НКО, через которые можно будет и дальше оболванивать молодежь и население, говорить, что развивается гражданское общество, что есть выборы и прочие демократические институты", - сообщил Крым.Реалии активист.

По словам Алексея Ефремова, большинство крымских независимых активистов прекратили свою активную деятельность в Крыму из-за репрессий.

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"Многие мои коллеги сейчас поднимают гражданскую активность за пределами Крыма – в Киеве или в той же Москве. Активистов, кто остался здесь, пожалуй, всего несколько категорий. Пропутинские организации, волонтеры, обласканные властью, и поэтому транслирующие ту же пропаганду. И прочие общественные советы, которые полностью подконтрольны совмину и партии власти. Оппозиция? Многие утомились от многочисленных судов и арестов, устали искать поддержку на материке (в соседней России - ред.), ресурсы, время, силы и главное вдохновение идти дальше и отстаивать свои идеи и принципы. Так что превратились в "спящую ячейку", которая ждет своего звездного часа, и это явно не история с поправками. Так и живем, балансируем между отчаянием от того, что наблюдаем вокруг и надеждой на прекрасный Крым будущего", - отметил активист.

Активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов прогнозирует негативные перспективы для крымчан в связи с укреплением действующего российского режима после принятия поправок.

"Мы знаем, для чего и для кого принимаются поправки. Установившаяся система власти в России, превратившая ресурсы страны в личную собственность, сделавшую олигархов сказочно богатыми, а миллионы простых людей вышвырнувшая за черту бедности, будет только развивать все эти тенденции. Поэтому крымчанам, вынужденным жить по законам этой страны, придется дальше затягивать пояса и лишь вспоминать про все те свободы, что были в Крыму до 2014 года".

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба твердо заявил, что никакие изменения в Конституцию РФ не помешают деоккупации Крыма.