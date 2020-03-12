Приемлемая формула будет найдена: Стефанчук прокомментировал решение КСУ относительно судебной реформы

Руслан Стефанчук Фото - скриншот

Задача КСУ, поставленная перед Верховной Радой, – изменить и предыдущую судебную реформу, и кое-что из того, что уже было принято парламентом текущего созыва.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Ведущая Наташа Влащенко отметила, что накануне Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения судебной реформы, принятой в прошлом году осенью, и поинтересовалась у Руслана Стефанчука, не кажется ли ему, что "турборежим" привел к хаосу.

"Основные вопросы, которые мы ставили в своей судебной реформе, это вопрос уменьшение количества судей Верховного суда. Они признали неконституционными по мотивам нарушения процедуры, поскольку это не было президентом согласовано с Высшим советом правосудия. Хотя для меня вообще не очевидно, почему сегодня существующая цифра 200 обоснована, а предложенная нами – 100, необоснованна. Учитывая то, что это решение надо было принимать системно, несмотря на то, что до этого мы приняли изменения в процессуальные кодексы, где разгрузили Верховный суд. А сегодня мы возвращаем старый Верховный суд в количестве 200 человек, который будет иметь гораздо меньше функций и будет заниматься непонятно чем", – отметил Руслан Стефанчук.

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Он продолжил: "Второй вопрос, это был у них вопрос по заработной плате. Мы предложили уменьшить с 75 минимальных заработных плат до 55 минимальных заработных плат. Я глубоко убежден, что это соответствует практике Европейского суда по правам человека, что уровень оплаты судей должен а) обеспечить гарантии, б) соответствовать экономической ситуации в стране. Я глубоко убежден, что по состоянию на сегодня заработная плата в 75 минимальных заработных плат, которая еще умножается на коэффициенты выслуги лет, она абсолютно неадекватна и не может восприниматься обществом. Поэтому мы предложили несколько снизить".

"Задача КСУ, поставленная перед нами, – изменить и предыдущую реформу, и кое-что из того, что уже было принято нами. Мы изучим, и уже собрался Комитет. Они изучают эту ситуацию. Думаю, что они вместе с гражданским обществом предложат ту формулу, которая будет обсуждена и будет приемлемая для того функционала, который сегодня есть у Верховного суда", – добавил Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, в среду, 11 марта, Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Украины Владимира Зеленского.