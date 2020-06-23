При Порошенко Украина стала планетой, куда боялись приезжать, – Деркач

Андрей Деркач

По его словам, за время правления Порошенко не было ни одной сферы, которую не довели бы до плачевного состояния

При каденции пятого президента Украины Петра Порошенко страна стала планетой, куда боялись приезжать. Об этом в эфире программы "HARD з Влащенко" на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

"Я все равно хочу сказать, что на самом деле стало лучше, потому что-то, что происходило при Порошенко, когда страна стала такой планетой, в которую люди боялись приезжать... Даже люди, которых знает весь мир, с опаской относятся к возможности приезда в Украину. То есть, создали какую-то мифологическую страну, которая борется практически со всем окружением, которое вокруг нее находится по периметру. Посмотрите - со всеми отношения при Порошенко были испорчены, начиная - с Польши, Венгрии, Румынии, России. Кроме Турции, наверное, нет ни одной страны, которая адекватно воспринимала режим Порошенко...

Поэтому достижения во внешней политике, которыми они сегодня кичатся, это иллюзия. Была игра в противовес, была игра, используя Украину, давая возможность действующей власти воровать, было использование страны в каких-то геополитических играх", - сказал Деркач.

По его словам, за время правления Порошенко не было ни одной сферы, которую не довели бы до плачевного состояния.

"Нет сферы, которую не довели до состояния, где народ просто кричал криком. Образование, здравоохранение, церковные вопросы, политические вопросы, нетерпимость - это все порождение этого режима.

Когда пришел Зеленский, к сожалению, не было готовой команды, насколько я понимаю, и ему дали команду в лице "соросят", Пинчук предложил каких-то людей. Были какие-то люди, которые говорили красиво, ну, скажем, как нынешний премьер-министр, но ни о чем, но создавая представление, что человек о чем-то понимает, в какой-то отрасли. Зеленский - человек, который хочет или хотел по крайней мере изменить ситуацию в стране к лучшему. Это было видно. Это и есть, наверное, на сегодня", - добавил Деркач.

Напомним, ранее на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров между людьми, чьи голоса "похожи на голоса Байдена и Порошенко".