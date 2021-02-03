Президент Зеленский бросил вызов европейскому будущему Украины, – Рабинович о закрытии телеканалов

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Парламентарий сообщил, что будет инициирована процедура импичмента президента

Президент Владимир Зеленский закрытием телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK бросил вызов европейскому будущему Украины.

Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Сегодня мы проснулись в другой стране. Вас будут и впредь убивать. Вас будут и впредь убивать тарифами, у вас будут отбирать жилье за неоплаченные платежки за него, миллиарды будут разворовывать на так называемом большом строительстве. Мы и дальше будем без вакцин, без медицины, без будущего. Но для того, чтобы все это осуществить, власти Зеленского надо заткнуть рот тем, кто несет людям правду, прежде всего, СМИ, телеканалам. Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины было осуществлено отключение сразу трех ведущих информационных телеканалов. За день до этого СБУ осуществила провокации против группы телеграмм-каналов", – заявил Вадим Рабинович.

Парламентарий продолжил: "Скажу больше – власть, которая срослась с настоящими ворами, дала команду убивать независимых журналистов. Для этого образовали группу так называемых патриотов сегодня ночью. Убийца Стерненко специально уволен несколько дней назад, чтобы возглавить эту группу. Все это означает одно – Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм – это не будущее и не европейский выбор, а когда запрещают и сжигают книги, закрывают каналы и убивают журналистов – это настоящий фашизм. И мы видим, что этот фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы".

Вадим Рабинович сообщил, что в ближайшее время будет проведен срочный съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", который определит дальнейшие шаги политической силы. Парламентарий подчеркнул, что власти не удастся закрыть рот ни оппозиционной политической силе, ни ее избирателям.

Вадим Рабинович заявил, что будет инициирована процедура импичмента президента Украины Владимира Зеленского, который поиздевался над избирателями и над страной.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: